Кайшева: на пристрелке дико трясло, не могла собраться. Но потом всё получилось

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, в которой она не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах и финишировала 11-й.

«Стрельбой однозначно довольна, в этом сезоне впервые четыре рубежа отстреляла на ноль. А гонкой не совсем довольна. С самого утра было тяжело. На пристрелке дико трясло, не могла собраться. Но потом всё получилось. Только на последнем круге смогла подержаться за соперницами, а так — пыталась держаться, но немного отставала. К сожалению, у меня выдрали палку на третьем или четвёртом круге. Пришлось бежать с маленькой палочкой. Чьей — не знаю. И думаю, что в моей технике из-за этого был перекос. Но добежала, и, думаю, мне это всё-таки не сильно помешало», — сказала Кайшева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, гонку преследования выиграла немецкая биатлонистка Денизе Херрман. Кайшева уступила победительнице 1 минуту 28 секунд.