Коновалов: Васнецова почувствовала недомогание. Решили, что она пропустит гонку

Тренер сборной России по биатлону Сергей Коновалов рассказал о причинах отсутствия Валерии Васнецовой на старте гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), а также поделился мнением о возможном составе команды на смешанную эстафету.

«С утра Васнецова почувствовала лёгкое недомогание, и было принято решение, что она эту гонку пропустит. Лариса Куклина уже в полном порядке, вчера на тренировке выполняла специальную подводящую работу. Думаю, она тоже будет готовиться и является одним из кандидатов на выступление в эстафете. Пока могу сказать, что все спортсменки готовятся к выступлению в эстафетной гонке, но будем ещё разговаривать со спортсменами, будем общаться с тренерами основной команды. После этого примем решение по составу», — заявил Коновалов в эфире телеканала «Матч ТВ».