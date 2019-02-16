«Тюмень» и «Газпром-Югра» сыграют в финале Кубка России по мини-футболу

По итогам ответных полуфинальных матчей определились финалисты Кубка России по мини-футболу сезона-2018/19. Ими стали «Тюмень» и «Газпром-Югра».

«Тюмень» дважды обыграла самарское «Динамо» — 3:2 и 4:1. Во втором матче хетт-трик оформил Артём Антошкин.

Командам «Газпром-Югра» и «КПРФ» для выявления сильнейшего понадобилось дополнительное время, так как по окончании основного счёт по сумме двух встреч был 7:7. Победный гол забил на 62-й минуте Владислав Шаяхметов, оформивший дубль в этом матче.

Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал. Ответные матчи

«Тюмень» — «Динамо» (Самара) – 4:1 (1:1).

Голы: Антошкин, 24, 47, 48, Абрамович, 37 – Смирнов, 3.

Первый матч – 3:2.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «КПРФ» (Москва) – 3:5 (0:0).

Голы: Камачо, 27, Шаяхметов, 32, 62 – Паулиньо, 32, Багиров, 37, 48, Ниязов, 38, Асадов, 40.

Первый матч – 5:2