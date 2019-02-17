Логинов сохранил второе место в общем зачёте КМ после гонки преследования в США

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на восьмом этапе в Солт-Лейк-Сити (США). Норвежец с 979 очками возглавляет генеральную классификацию.

Россиянин Александр Логинов, в активе которого 645 очков, продолжает идти на текущем втором месте. Тройку лидеров на данный момент замыкает француз Симон Детьё (636), вплотную подобравшийся к 27-летнему россиянину.

Россиянин Евгений Гараничев опустился на одну строчку и теперь занимает 16-е место в общем зачёте. Матвей Елисеев располагается на 29-й позиции.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 979 очков.

2. Александр Логинов (Россия) — 645.

3. Симон Детьё (Франция) — 636.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 596.

5. Симон Эдер (Австрия) — 569.

6. Мартен Фуркад (Франция) — 554.

7. Антонен Гигонна (Франция) — 527.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 508.

9. Лукас Хофер (Италия) — 500.

10. Юлиан Эберхард (Автрия) — 489.

16. Евгений Гараничев (Россия) — 348…

29. Матвей Елисеев (Россия) — 213...

36. Дмитрий Малышко (Россия) — 147...

52. Александр Поварницын (Россия) — 66.