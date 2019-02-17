Логинов сохранил второе место в общем зачёте КМ после гонки преследования в США

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на восьмом этапе в Солт-Лейк-Сити (США). Норвежец с 979 очками возглавляет генеральную классификацию.
Россиянин Александр Логинов, в активе которого 645 очков, продолжает идти на текущем втором месте. Тройку лидеров на данный момент замыкает француз Симон Детьё (636), вплотную подобравшийся к 27-летнему россиянину.
Россиянин Евгений Гараничев опустился на одну строчку и теперь занимает 16-е место в общем зачёте. Матвей Елисеев располагается на 29-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 979 очков.
2. Александр Логинов (Россия) — 645.
3. Симон Детьё (Франция) — 636.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 596.
5. Симон Эдер (Австрия) — 569.
6. Мартен Фуркад (Франция) — 554.
7. Антонен Гигонна (Франция) — 527.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 508.
9. Лукас Хофер (Италия) — 500.
10. Юлиан Эберхард (Автрия) — 489.
16. Евгений Гараничев (Россия) — 348…
29. Матвей Елисеев (Россия) — 213...
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 147...
52. Александр Поварницын (Россия) — 66.