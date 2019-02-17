Белозёров: ситуация с Гараничевым? Это называется нарушением трудовой дисциплины

Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал ситуацию с Евгением Гараничевым, который не вышел на старт гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США). Как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, Гараничев опоздал на старт – перепутал время, за что был дисквалифицирован.

«К сожалению, я его ещё не видел. По простому говоря, это называется нарушением трудовой дисциплины. Как минимум для начала это порицание. Сейчас будем разговаривать и поймём ситуацию. Мы рассчитывали сегодня на своих лидеров, в том числе на Гараничева и Логинова. У Поварницына немного самочувствие неважное.

Гараничев всегда выгодно отличается в контактных гонках. И стрельба у него хорошо идёт, и ход… Самочувствие у него было неплохое», — сказал Белозёров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гараничев должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера – норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Но первым из россиян в гонку ушёл Александр Поварницын под 24-м стартовым номером.