Кристиансен: был уверен, что Фийон Майе дважды промахнулся

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен занял второе место.

«Мы с Кентеном боролись между собой всю гонку, но он был сильнее. Немного удивился на последнем огневом — обычно слышу звуки выстрелов соперников, чувствую ритм их стрельбы, исходя из этого был уверен, что Кентен дважды промахнулся. Только от комментатора на стадионе услышал, что он отработал чисто. Я старался навязать борьбу в начале последнего круга, но он был слишком силён, так что я просто отпустил его, думая о завтрашнем дне», — цитирует Кристиансена Biathlon.com.ua.

Напомним, лучшим среди российских биатлонистов стал Александр Логинов, пришедший к финишу седьмым (+2.16,5). Евгений Гараничев, имевший высший стартовый номер среди россиян (15-й), пропустил старт гонки.