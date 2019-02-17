Сотникова: Байкал — лучший антистресс, чистый кайф

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором выполнила несколько красивых элементов на озере Байкал.

«Понимаю, почему многие мечтают побывать тут. Самый лучший антистресс. Сидеть, смотреть на горы, закат, обычных людей, покататься на коньках. Хоть переезжай в Иркутск. Нереальные ощущения, каждый человек должен тут побывать! Чистый кайф», — написала Сотникова.

22-летняя Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Аделину называли «вундеркиндом» в фигурном катании в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.

Видео доступно в "инстаграме" Сотниковой.