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Поварницын: плохая стрельба — результат утомления нервной системы

Поварницын: плохая стрельба — результат утомления нервной системы
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен допустил пять промахов и занял 32-е место.

«Вся стрельба — это результат того, что нервная система утомлена очень сильно. Вижу хорошо картинку, но не успеваю обработать информацию, нервный импульс не успевает так быстро проскочить, чтобы нажать вовремя на спусковой крючок. Это ещё недостаток концентрации и общее утомление.

Этот год у меня самый насыщенный по количеству стартов, потому что раньше, когда оставался в России, столько раз не выходил на старт. Но я чувствую, что уже готов терпеть и держать скорость на последнем круге, но вот средней дистанционной не хватает», — цитирует Поварницына сайт «Матч ТВ».

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