Губерниев: не удивлён, что Гараничев опоздал. Он большой оригинал временами

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал опоздание российского биатлониста Евгения Гараничева на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.



«Ну, прошляпил. Тренер сказал, что это безалаберный спортсмен. Со всеми пристреливался, а потом не пришёл. Проявил непрофессионализм. Тренеры высказали ему порицание, а в эстафете он должен будет искупить свою вину. Это, конечно, вопиющий случай. Но я не удивлён, что с ним такое произошло. Он большой оригинал временами.



Первые мысли? Может, ему плохо стало. Недоумение, разочарование и переживание за спортсмена. А потом добавились элементы гротеска. Очевидно, что он сам себя наказал. Он наказал тренеров, болельщиков, потому что был лучшим среди наших. И когда лучший из наших, который реально претендует даже на награду, не выходит на старт из-за собственной безалаберности, то это случай вопиющий. Это должно стать для него хорошим уроком», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Гараничев: со мной ничего не случилось, просто опоздал на старт. Извините!