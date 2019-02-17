Йоханнес Бё: в гонке преследования получил новую пощёчину

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен занял четвёртое место.

«Я показал ужасную стрельбу. После спринта думал, что произошло что-то странное, но теперь получил новую пощёчину. Четвёртое место — это хорошо, но моя мотивация была гораздо больше.

Нынешнее положение дел очень разочаровывает, так как я был в порядке в течение долгого времени. То, что это была последняя личная гонка в преддверии чемпионата мира, определенно, давит. Дальше состоится смешанная эстафета, и я надеюсь, что всё будет хорошо. Как бы там ни было, неудачи — это тоже мотивация, поэтому сохраняю оптимизм", — приводит слова Бё сайт IBU.