Мякяряйнен: очень рада, что снова показываю хорошие результаты

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла третье место.

«В биатлоне ничего не кончено, пока не пересечёшь финишную черту. Понимала, что на такой высоте „стойка“ может преподнести множество сюрпризов не только мне, но и другим спортсменкам, поэтому надеялась, что дальше в гонке смогу стрелять лучше, чем на первом огневом. Заходя после первой «лёжки» на штрафной круг, мне пришлось полностью остановиться и поправить винтовку — она была в неправильном положении на спине. Не знаю, сколько времени у меня на это ушло, но казалось, что целая вечность.



Очень рада, что снова показываю хорошие результаты. Последние несколько лет я была более-менее стабильна, а в этом сезоне у меня был огромный перепад — я оказалась в незнакомой ситуации. Теперь главное — оставаться здоровой и фокусироваться на предстоящих стартах», — цитирует Мякяряйнен Biathlon.com.ua.