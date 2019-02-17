Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Мадрид» — «Жирона». 17 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Мякяряйнен: очень рада, что снова показываю хорошие результаты

Мякяряйнен: очень рада, что снова показываю хорошие результаты
Другие / Биатлон

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Она заняла третье место.

«В биатлоне ничего не кончено, пока не пересечёшь финишную черту. Понимала, что на такой высоте „стойка“ может преподнести множество сюрпризов не только мне, но и другим спортсменкам, поэтому надеялась, что дальше в гонке смогу стрелять лучше, чем на первом огневом. Заходя после первой «лёжки» на штрафной круг, мне пришлось полностью остановиться и поправить винтовку — она была в неправильном положении на спине. Не знаю, сколько времени у меня на это ушло, но казалось, что целая вечность.

Очень рада, что снова показываю хорошие результаты. Последние несколько лет я была более-менее стабильна, а в этом сезоне у меня был огромный перепад — я оказалась в незнакомой ситуации. Теперь главное — оставаться здоровой и фокусироваться на предстоящих стартах», — цитирует Мякяряйнен Biathlon.com.ua.

Херрман выиграла гонку преследования на этапе КМ в США, Кайшева — 11-я
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент