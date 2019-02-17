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Большунов: сегодня нужны были хорошие лыжи

Большунов: сегодня нужны были хорошие лыжи
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Конье (Италия), считает, что залогом успеха были его лыжи.

«С каждой минутой снег становился всё мягче и мягче, так что сегодня действительно нужны были хорошие лыжи", — цитирует Большунова пресс-служба Международной федерации лыжных гонок.

В ходе соревнований Большунов опередил ставшего вторым финна Ииво Нисканена на 43 секунды. Бронзовый призёр Александр Бессмертных отстал от соотечественника на 56 секунд.

В общем зачёте Кубка мира Большунов уверенно занимает второе место, уступая только норвежцу Йоханнесу Клебо. В дистанционных гонках россиянину равных нет.

Большунов победил в гонке на 15 км на этапе КМ в Конье, Бессмертных — 3-й
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