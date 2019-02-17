Лыжники Большунов и Непряева остались вторыми в общем зачёте Кубка мира

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева сохраняют вторые позиции в общем зачёте Кубка мира. Большунов уступает только норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, а Непряева – норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг.
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1134
2. Александр Большунов (Россия) — 1058
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 755…
6. Сергей Устюгов (Россия) — 633…
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 481…
13. Денис Спицов (Россия) — 413
14. Андрей Ларьков (Россия) — 397…
20. Евгений Белов (Россия) — 294…
23. Глеб Ретивых (Россия) — 279…
30. Максим Вылегжанин (Россия) — 196.
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 1237
2. Наталья Непряева (Россия) — 1139
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1002…
6. Юлия Белорукова (Россия) — 760…
9. Анастасия Седова (Россия) — 521…
25. Мария Истомина (Россия) — 256.