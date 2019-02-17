Лыжники Большунов и Непряева остались вторыми в общем зачёте Кубка мира

Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева сохраняют вторые позиции в общем зачёте Кубка мира. Большунов уступает только норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, а Непряева – норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг.

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1134

2. Александр Большунов (Россия) — 1058

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 755…

6. Сергей Устюгов (Россия) — 633…

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 481…

13. Денис Спицов (Россия) — 413

14. Андрей Ларьков (Россия) — 397…

20. Евгений Белов (Россия) — 294…

23. Глеб Ретивых (Россия) — 279…

30. Максим Вылегжанин (Россия) — 196.

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 1237

2. Наталья Непряева (Россия) — 1139

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1002…

6. Юлия Белорукова (Россия) — 760…

9. Анастасия Седова (Россия) — 521…

25. Мария Истомина (Россия) — 256.