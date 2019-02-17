Российские конькобежцы взяли четыре медали в командных видах на юниорском ЧМ

Российские конькобежцы завоевали четыре медали в командных дисциплинах на юниорском чемпионате мира в Италии.
Россияне стали вторыми в мужской командной гонке и женском командном спринте, а в женской командной гонке и командном спринте у мужчин поднялись на третью ступень пьедестала почёта.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельге ди Пине, Италия
Командный спринт. Женщины
1. Нидерланды – 1.31,726.
2. Россия – 1.34,208
3. Норвегия — 1.35,558
Мужчины
1. Нидерланды — 1.25,135.
2. Южная Корея — 1.25,311
3. Россия — 1.25,379
Командная гонка преследования. Женщины
1. Япония — 3.11,391
2. Нидерланды — 3.11,792
3. Россия – 3.16,208
Мужчины
1. Норвегия — 3.56,505
2. Россия – 3.57,286
3. Нидерланды — 3.58,328.