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Российские конькобежцы взяли четыре медали в командных видах на юниорском ЧМ

Российские конькобежцы взяли четыре медали в командных видах на юниорском ЧМ
Другие / Конькобежный спорт

Российские конькобежцы завоевали четыре медали в командных дисциплинах на юниорском чемпионате мира в Италии.

Россияне стали вторыми в мужской командной гонке и женском командном спринте, а в женской командной гонке и командном спринте у мужчин поднялись на третью ступень пьедестала почёта.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельге ди Пине, Италия
Командный спринт. Женщины

1. Нидерланды – 1.31,726.
2. Россия – 1.34,208
3. Норвегия — 1.35,558

Мужчины

1. Нидерланды — 1.25,135.
2. Южная Корея — 1.25,311
3. Россия — 1.25,379

Командная гонка преследования. Женщины

1. Япония — 3.11,391
2. Нидерланды — 3.11,792
3. Россия – 3.16,208

Мужчины

1. Норвегия — 3.56,505
2. Россия – 3.57,286
3. Нидерланды — 3.58,328.

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