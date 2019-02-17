Российские конькобежцы взяли четыре медали в командных видах на юниорском ЧМ

Российские конькобежцы завоевали четыре медали в командных дисциплинах на юниорском чемпионате мира в Италии.

Россияне стали вторыми в мужской командной гонке и женском командном спринте, а в женской командной гонке и командном спринте у мужчин поднялись на третью ступень пьедестала почёта.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира среди юниоров. Базельге ди Пине, Италия

Командный спринт. Женщины

1. Нидерланды – 1.31,726.

2. Россия – 1.34,208

3. Норвегия — 1.35,558

Мужчины

1. Нидерланды — 1.25,135.

2. Южная Корея — 1.25,311

3. Россия — 1.25,379

Командная гонка преследования. Женщины

1. Япония — 3.11,391

2. Нидерланды — 3.11,792

3. Россия – 3.16,208

Мужчины

1. Норвегия — 3.56,505

2. Россия – 3.57,286

3. Нидерланды — 3.58,328.