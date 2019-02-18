Поварницын: эстафету отработал на все 100%. Сколько смог, столько и отдал

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, почему допустил два промаха в стрельбе из положения лёжа на первом этапе смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

«Не понимаю пока, в чём дело. Разве что могу сказать – не получилось, не справился. Работал, как мог, делал максимум. Отстал на 24 секунды за последний круг? Выдавал всё, что можно, до хрипоты, до скованных мышц. Перед болельщиками извинюсь, конечно, за такой не совсем яркий первый этап, но считаю, что сегодняшнюю гонку отработал на все 100%. Сколько смог, столько и отдал. Очень рад, что у меня хотя бы стрельба стоя получилась, при том, что на втором круге изрядно нахапался уже», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».