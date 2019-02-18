Сборная России по биатлону — 7-я в смешанной эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США). Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место. Россияне использовали 7 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. По одному Куклина и Васильева, два патрона использовал Поварницын и три — Логинов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км

1. Франция – 1:03.51,4 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патронов).

2. Германия – отставание 13,5 (0+6).

3. Норвегия – + 1.02,2 (2+11)…

7. Россия – + 2.41,3 (0+7).