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Сборная России по биатлону — 7-я в смешанной эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити

Сборная России по биатлону — 7-я в смешанной эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити
Другие / Биатлон

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США). Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.

Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место. Россияне использовали 7 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. По одному Куклина и Васильева, два патрона использовал Поварницын и три — Логинов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США
Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км

1. Франция – 1:03.51,4 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патронов).
2. Германия – отставание 13,5 (0+6).
3. Норвегия – + 1.02,2 (2+11)…
7. Россия – + 2.41,3 (0+7).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
18 февраля 2019 года, понедельник. 00:05 МСК
1
Франция
1:03:51.4
2
Германия
+13.5
3
Норвегия
+1:02.2
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