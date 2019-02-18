Сборная России по биатлону — 7-я в смешанной эстафете на этапе в Солт-Лейк-Сити

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США). Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.
Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место. Россияне использовали 7 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. По одному Куклина и Васильева, два патрона использовал Поварницын и три — Логинов.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США
Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км
1. Франция – 1:03.51,4 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патронов).
2. Германия – отставание 13,5 (0+6).
3. Норвегия – + 1.02,2 (2+11)…
7. Россия – + 2.41,3 (0+7).