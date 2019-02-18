Васильева: я только начала набирать обороты, с каждым днём становлюсь сильнее

Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, в которой сборная России пришла к финишу 7-й.

«На стрельбе я, думаю, справилась. Обычно очень медленно стреляю, а в этот раз чётко поймала свой ритм. По дистанции эта высота всё равно даёт о себе знать.

Какую оценку поставлю себе? Удовлетворительную. Я только начала набирать обороты. Чувствую, что с каждым днем становлюсь всё сильнее, потому что мой организм выдерживает всё больше», — сказала Васильева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, смешанную эстафету выиграла сборная Франции. Второй стала команда Германии, третье место на пьедестале почёта заняла команда Норвегии.