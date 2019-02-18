Белозёров: кого бы рекомендовал взять на ЧМ? Обратите внимание на Поварницына

Тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров предположил, что Александра Поварницына можно включить в состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.
«Кого бы рекомендовал на чемпионат мира из резерва? Про тех, кто был на сборе в Риднау, мне судить сложно. Логинов, Гараничев — без вопросов. Рекомендовал бы обратить внимание на Поварницына», — приводит слова Белозёрова сайт «Матч ТВ».
Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Победу в гонке одержали французы, вторыми стали немцы, тройку призёров замкнули норвежцы.
Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?