Бьорндален: Мазе сказал, что в команде нет места для Домрачевой с ребёнком

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о конфликте с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.



«Я спросил Мазе, возможен ли вариант, при котором я буду готовиться к Играм индивидуально, а он будет приезжать ко мне на два дня каждый месяц вплоть до начала соревновательного сезона, чтобы контролировать, как идёт подготовка. Или же я сам буду приезжать на эти два дня к нему в Осло. Зигфрид ответил категорическим отказом. В ходе того разговора я и понял, что не стоит рассчитывать ни на какие шаги навстречу с его стороны. Мазе слишком хорошо дал понять: если встанет спорный вопрос квалификационного выбора между мной и другим спортсменом, выбор будет сделан не в мою пользу. Для меня единственной возможностью попадания в команду были лидирующие позиции в ходе отбора.



У нас, в принципе, уже была подобная ситуация — годом раньше, когда я готовился к своему последнему чемпионату мира в Хохфильцене в 2017-м. Была точно такая же дискуссия, в ходе которой Мазе мне сообщил, что в его команде есть место для меня, но нет — для Дарьи с ребёнком», — цитирует Бьорндалена «Р-Спорт».

Сегодня, 18 февраля, Бьорндален и Домрачева примут участие в «Гонке легенд» в Раубичах.