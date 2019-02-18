Рёйселанд: в межсезонье я не делала ничего особенного, чтобы так быстро бегать

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Сборная Норвегии в составе Ветле Шосты Кристиансена, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд заняла третье место.
«В межсезонье я не делала ничего особенного, чтобы так быстро бегать, просто ещё один год тренировок и стартов. Физически я чувствую себя очень хорошо в этом сезоне, теперь остаётся дождаться чемпионата мира», — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.
Победу в смешанной эстафете одержали французы, вторыми стали немцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.
Й. Бё: рад, что наконец-то смог найти свою стрельбу
Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?