Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Рёйселанд: в межсезонье я не делала ничего особенного, чтобы так быстро бегать

Рёйселанд: в межсезонье я не делала ничего особенного, чтобы так быстро бегать
Другие / Биатлон

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Сборная Норвегии в составе Ветле Шосты Кристиансена, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд заняла третье место.

«В межсезонье я не делала ничего особенного, чтобы так быстро бегать, просто ещё один год тренировок и стартов. Физически я чувствую себя очень хорошо в этом сезоне, теперь остаётся дождаться чемпионата мира», — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержали французы, вторыми стали немцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.

Й. Бё: рад, что наконец-то смог найти свою стрельбу
Она у нас до дна… Давайте же верить в нашу сборную России по биатлону
Пусть в смешанной эстафете она опять проиграла минуты. Пусть хода нет даже у того, у кого он должен быть. Пусть – мы всё равно верим. Да?
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент