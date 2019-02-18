Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы по биатлону, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь. Состав сборной России
Мужчины
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков.
Женщины
Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.
Тренерский штаб: Анатолий Хованцев, Виталий Норицын, Леонид Гурьев, Артём Истомин, Андрей Падин, Дмитрий Рочев, Николай Загурский.
В программе чемпионата Европы значится восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Раубичах