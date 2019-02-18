Хофер: упал, уходя со стрельбища, но палку сломал позже — при передаче эстафеты

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал победу в супермиксте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Он выступал вместе с Доротеей Вирер.

«Мы с Доро много раз участвовали в такой гонке, только на стадионе „Шальке“, так что мы уже сработались вместе. В Контиолахти у меня был плохой опыт в миксте, а сегодня я доволен, особенно стрельбой!



Да, я упал, уходя со стрельбища, но палку сломал позже, во время передачи эстафеты — мы с Доро находились слишком близко друг к другу. Хорошо, что я заканчивал свой этап, а не выходил на дистанцию, так что мне не пришлось бежать ещё один круг со сломанным инвентарём.



Здорово, что сегодня парни бежали на круг меньше, так мы дали возможность девушкам прочувствовать каково это — финишировать в эстафете»! — цитирует Хофера Biathlon.com.ua.

Второе место в гонке заняли австрийцы, третьими стали французы.