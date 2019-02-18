Фуркад прервал подготовку к чемпионату мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад прервал подготовку к чемпионату мира в Эстерсунде (Швеция) из-за ангины, сообщает Nordic Magazine. Пятикратный олимпийский чемпион досрочно покинул сбор в Юре и вернулся домой.



«Это расстраивает, но до чемпионата мира время ещё есть. Мы будем вынуждены изменить план по выходу Мартена на пик формы, когда возобновим интенсивные тренировки», – сообщил тренер Стефан Бутье, работавший с Фуркадом на сборе.



Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсундне (Швеция) с 7 по 17 марта.

Ранее стало известно, что Фуркад не выступит на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), который стартует 20 февраля. В общем зачёте Кубка мира Мартен, пропустивший североамериканские этапы, занимает шестую строчку.