Драчёв: Логинов вроде планирует участие в ЧЕ, но всё зависит от самочувствия

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление команды на североамериканских этапах Кубка мира.

«Неоднозначный результат, мы будем смотреть, поговорим с тренерским составом: что получилось, что не получилось. Есть маленький плюс — медаль Логинова, но посмотрим по обстановке, определимся с тренерами. Мы больших задач на этот этап не ставили, вообще не планировали туда выезд в начале подготовительного сезона. Потом уже, когда сказали, что там большие очки идут, нам необходимо было отправлять туда команду. Вообще, основная задача была — готовиться к чемпионату Европы и чемпионату мира и не разрывать команду. Но так как Кубок наций тоже важен, мы отправили туда спортсменов. Я считаю, что это было сделано не зря, мы всё-таки остались в квотах, сейчас на чемпионате мира доберём то, что потеряли.

Ситуация с Гараничевым? Мы ещё не знаем, что произошло, поэтому хотели бы получить информацию лично от него о том, как это получилось, и дальше уже разбираться. Потому что очень неординарный получился момент, как мы будем дальше рассматривать это — посмотрим», — цитирует Драчёва ТАСС.

Глава СБР также поделился ожиданиями от «Гонки легенд» в Раубичах и от чемпионата Европы, который старует там же 20 февраля.

«Конечно, я соскучился по стартам, вчера нам выдали совершенно новые винтовки. Пристреливали их сначала в тире, потом на стрельбище — пытаемся вспомнить, как было раньше. Чтобы с винтовкой и на лыжах бежал — последний раз в 2006 году. Никого не хочу персонально обыграть, просто хочу нормально прокатиться, получить удовольствие и порадовать, если получится, болельщиков — никакие задачи на гонку не стоят. Всё отлично, думаю, что всё будет в лучшем виде: хороший стадион, совершенно новый, подготовленный. Правда, они говорят, что построили его года три назад, но для нас он новый, я тут первый раз. По качеству дистанции всё хорошо, на стрельбище нормально, есть только вопрос с трибунами — очень много людей захотят присутствовать здесь, а трибуны тысячи на четыре максимум, поэтому будут смотреть с разных мест.



Перед сборной на чемпионат Европы стоят самые серьёзные задачи, у нас команда вылетела сейчас из Мюнхена в Москву, через несколько часов приземлится и сразу в семь вечера вылетит в Минск. У нас практически основной состав будет бежать, Логинов вроде как планирует участие, но будет зависеть от самочувствия. Когда приедут, определимся по месту», — сказал Драчёв.

Гараничев не выступит на чемпионате Европы по биатлону, его заменит Сучилов

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Раубичах