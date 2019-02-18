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Редькин: медали у российских биатлонистов на чемпионате Европы должны быть

Редькин: медали у российских биатлонистов на чемпионате Европы должны быть
Другие / Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин поделился ожиданиями от выступления мужской сборной России на чемпионате Европы, который пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 20 по 24 февраля.

В состав мужской команды вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Максим Цветков, Семён Сучилов, Александр Логинов и Дмитрий Малышко.

«На чемпионате Европы можно нормально выступить, основная масса ребят прошла хорошую подготовку. Не думаю, что Логинов побежит всю программу турнира, основная задача — чемпионат мира. Остальные, надеюсь, составят конкуренцию. Сейчас спортсмены отдохнули, главное, чтобы никто не заболел. Медали должны быть, желательно золотые», — приводит слова Редькина «РИА Новости».

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