«Лада», «Кубань» и «Университет» одержали победу в ЧР по гандболу

Состоялось три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Ижевский «Университет» на своей площадке одержал волевую победу в матче с «Астраханочкой» со счётом 27:25. По 7 мячей в этом матче забили Наталья Решетникова («Университет») и Ирина Антонова («Астраханочка»).

Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Ставрополье» со счётом 26:18. У гостей 8 раз отличилась Елена Смирнова, в составе хозяев 5 мячей забила Виолетта Голец.

Краснодарская «Кубань» в гостевом матче разгромила московский «Луч-РГСУ» — 40:19. В составе «Кубани» по 5 мячей забили Ярослава Фролова и Екатерина Баркалова. У «Луча» 6 голов в активе Екатерины Юриной.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Университет» (Ижевск) — «Астраханочка» — 27:25 (14:15).

«Ставрополье» — «Лада» (Тольятти) — 18:26 (7:12).

«Луч-РГСУ» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 19:40 (7:18).