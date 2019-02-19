Дериземля: обыгрывать Бьорндалена приятно даже «на пенсии»

Призёр этапов Кубка мира, украинский биатлонист Андрей Дериземля прокомментировал победу в масс-старте в рамках «Гонки легенд» в Раубичах (Беларусь).

«Здесь замечательная атмосфера, и испытываешь такие же эмоции, будто снова возвращаешься в спорт. Такие же эмоции, настрой на соревнования. Бывших спортсменов не бывает, поэтому каждый, кто выходил на дистанцию, настраивался показать максимальный результат. У всех одинаковые лыжи, винтовки, великолепно подготовленная трасса, много болельщиков — всё здорово.



Я шутя говорил: обыгрывать Бьорндалена приятно даже „на пенсии“. На старты вышли серьёзные ребята, олимпийские чемпионы, которые на протяжении многих лет были ведущими спортсменами в биатлоне. На дистанции мы были соперниками, после окончания гонки — просто друзья», — цитирует Дериземлю Biathlon.com.ua.