Мозер: наше фигурное катание напоминает новогодний огонёк — ничего не меняется

Тренер Нина Мозер призналась, что не следила за чемпионатом России по фигурному катанию, который прошёл в Саранске, а также рассказала, в чём российские фигуристы уступают иностранцам.

«Мне это было неинтересно. Наше фигурное катание мне напоминает новогодний огонёк. В ночь с 31-го на 1-е я смотрела его на Первом канале, а спустя какие-то часы огонёк запустили вновь, только 12-летней давности. Смотрю, а артисты всё те же. В фигурном катании происходит то же самое — ничего не меняется. Мы не двигаемся. Проходят годы, меняются лица фигуристов, а специалисты прежние. Проблема в том, что большая часть моих коллег идёт одним и тем же путем. А огонёк из прошлого десятилетия мне понравился больше, тогда была какая-то мысль, идея, креатив. В фигурном катании происходит что-то похожее — программы как в 80-90-х, стиль такой же. Мы внутри не соответствуем тем изменениям, которые происходят в мире. И я реально пониманию, что мне это становится неинтересно совсем.

Понимаете, тенденции в мире меняются, а мы всё там же. Мы не понимаем, как развивается фигурное катание. Мягкость, лёгкость, поворотливость, темп, ритм, построение элементов в программе. Я поняла, что мы живём в замкнутом пространстве, а тем, кто пытается выйти за его пределы, дают по рукам.

У нас этим современным требованиям соответствуют маленькие девочки Этери Тутберидзе, но на этой группе всё заканчивается. А в мире кто лучше нас? Весь Восток очень здорово катается. Многие канадцы движутся в новом направлении.

Коляда лёгкий, но в коньковом мастерстве уступает лидерам. Оно у него не то, которое сейчас приветствуется. У нас многие не понимают разницы в качестве катания. Посмотрите на тех, кто побеждает, у них нога пружинит в каждом прыжке. Они как кошки! Наши катаются на зажатой стопе. Мировым тенденциям соответствует сегодня, например, Дима Алиев, Артур Даниелян. В парах — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро. Есть и другие, но для меня эти ребята — кошки", — цитирует Мозер «Р-Спорт».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме с 18 по 24 марта.