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Домрачева: я очень хорошо понимаю природу взлёта Кривко

Домрачева: я очень хорошо понимаю природу взлёта Кривко
Другие / Биатлон

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала успешное выступление в сезоне соотечественницы Ирины Кривко. В общем зачёте Кубка мира олимпийская чемпионка 2018 года занимает восьмое место.

«Я очень хорошо понимаю природу её взлёта. Именно в прошлом сезоне Ира заложила базу нынешнего успеха. Мы сейчас видим последствия её прошлогодней работы. Этот взлёт – дело рук и головы Альфреда Эдера, его методики и подхода к тренировочной работе.

Нынешний тренер спортсменки Василий Лещенко грамотно продолжает начатое австрийцем. Хочу пожелать Ире стойкости и упорства в достижении высоких результатов. У неё для этого есть все предпосылки», – цитирует Домрачеву «Прессбол».

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