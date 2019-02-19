Домрачева: я очень хорошо понимаю природу взлёта Кривко

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала успешное выступление в сезоне соотечественницы Ирины Кривко. В общем зачёте Кубка мира олимпийская чемпионка 2018 года занимает восьмое место.

«Я очень хорошо понимаю природу её взлёта. Именно в прошлом сезоне Ира заложила базу нынешнего успеха. Мы сейчас видим последствия её прошлогодней работы. Этот взлёт – дело рук и головы Альфреда Эдера, его методики и подхода к тренировочной работе.



Нынешний тренер спортсменки Василий Лещенко грамотно продолжает начатое австрийцем. Хочу пожелать Ире стойкости и упорства в достижении высоких результатов. У неё для этого есть все предпосылки», – цитирует Домрачеву «Прессбол».