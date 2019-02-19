Мошкова выиграла спринт на 6-м этапе Кубка России по биатлону, Глазырина — 10-я

В Тюмени стартовал шестой этап Кубка России по биатлону. Победу в женской спринтерской гонке одержала Екатерина Мошкова. Второе место заняла Кристина Резцова. Тройку призёров замкнула Екатерина Щепанская.

Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию, продемонстрировала 10-й результат, сообщает «Тюменская арена».

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Тюмень

Женщины. Спринт

1. Екатерина Мошкова — 22.24,5 (1).

2. Кристина Резцова — +3,1 (2).

3. Екатерина Щепанская — (1)...

10. Екатерина Глазырина — (0).

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.