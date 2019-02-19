Мошкова: в Тюмени одна из самых сложных трасс в России, а может, и в мире

Екатерина Мошкова прокомментировала победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Рада, что смогла выиграть. Тем более, что преимущество оказалось не таким большим. Три секунды – это совсем немного. Помогла стрельба – всего один промах допустила.

Я пыталась разложиться так, чтобы меня хватило на заключительный круг. Так как часто бывало раньше, что просто на последнем подъёме силы покидают, и не могла бороться. Тем более здесь трасса одна из самых сложных в России, а, может, даже и в мире. Последние два подъёма очень крутые и отнимают много сил.

Суперпасьют? Знаю, что будет квалификация и потом финал. Дистанция небольшая, а вот огневых рубежей много. Так что всё решит стрельба", — цитирует Мошкову «Тюменская арена».



Второе место в спринте заняла Кристина Резцова. Тройку призёров замкнула Екатерина Щепанская.