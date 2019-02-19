Цибульский: Скардино и Домрачева могли бы продолжить выступать, если бы захотели

Президент Федерации биатлона Беларуси Андриан Цибульский предположил, что белорусские биатлонистки Дарья Домрачева и Надежда Скардино могли бы продолжить карьеру. Накануне в Раубичах состоялась «Гонка легенд», в рамках которой прошли проводы из большого спорта четырёхкратной олимпийской чемпионки Домрачевой и олимпийской чемпионки Скардино.



«Домрачева и Скардино своими результатами на протяжении всей спортивной карьеры заслужили сами решать, когда им стоит завершить выступления. Мы поддерживаем любое их решение. Как руководитель федерации, я считаю, что нужно не сожалеть о завершении карьеры нашими звёздами, а работать так, чтобы приходили новые спортсмены, развивались, становились звёздами и заканчивали карьеры так же достойно, как вчера это сделали Дарья и Надежда.



Если бы Скардино и Домрачева захотели, то могли бы продолжить выступать на высоком уровне, не вижу для этого никаких препятствий. Дашин муж Уле-Эйнар Бьорндален соревновался на протяжении многих лет и всё время оставался в числе лучших. Поэтому тут многое зависит не от возраста, а от мотивации и личных причин», — цитирует Цибульского ТАСС.

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