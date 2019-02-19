Пащенко выиграл спринт на 6-м этапе Кубка России по биатлону, Малиновский — 2-й

В Тюмени продолжается шестой этап Кубка России по биатлону. Победу в мужской спринтерской гонке одержал Пётр Пащенко. Второе место занял Игорь Малиновский. Третий результат продемонстрировал Алексей Корнев, сообщает «Тюменская арена».
Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Тюмень
Мужчины. Спринт
1. Пётр Пащенко — 25.51,7 (1).
2. Игорь Малиновский — +10,1 (0).
3. Алексей Корнев — +32,5 (1).
Ранее в женской спринтерской гонке победила Екатерина Мошкова. Второй стала Кристина Резцова, третьей — Екатерина Щепанская.
Екатерина Глазырина, отбывшая дисквалификацию, продемонстрировала 10-й результат. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.
Мошкова выиграла спринт на 6-м этапе Кубка России по биатлону, Глазырина — 10-я