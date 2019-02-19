Буржуа Републик вошёл в состав сборной Франции на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который стартует в Раубичах (Беларусь) завтра, 20 февраля, сообщает L'Equipe.



Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь. Состав сборной Франции

Женщины

Клоэ Шевалье, Миртиль Бег, Лу Жанмонно Лоран, Софи Шово.



Мужчины

Аристид Бег, Мартен Буржуа Републик, Мартен Перрия Буттони, Эмильен Клод, Юго Риваль.

20 февраля в рамках чемпионата Европы состоятся индивидуальные гонки. В программе соревнований также значатся сингл-микст, смешанная эстафета, спринты и гонки преследования.

Накануне стал известен состав сборной России. В заявку мужской сборной России вошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков, Семён Сучилов.



В женскую команду включены Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.