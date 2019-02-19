Глазырина: первый старт в этом сезоне, мягко говоря, не удался

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала выступление в спринте на шестом этапе Кубка России в Тюмени. Спортсменка, отбывшая дисквалификацию за допинг, заняла 10-е место.



«Первый старт в этом сезоне, мягко говоря, не удался. Стрельба без ошибок, чего не скажешь про лыжный ход. Очень неожиданно, учитывая контрольную на прошлой неделе. Теперь только вверх», – написала Глазырина в своём «инстаграме».

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.