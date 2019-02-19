Призёры этапа КМ по горнолыжному спорту в Сочи получат призы в виде кокошника

2-3 марта состоится единственный в календаре Кубка мира—2018/19 по горнолыжному спорту российский этап — Rosa Ski Dream. Комиссия Международной лыжной федерации успешно завершила снежный контроль на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи и дала добро на проведение женских соревнований в скоростном спуске и супергиганте.

В этом году призёры этапа Кубка мира станут обладательницами уникального трофея в виде кокошника. Приз изготовлен из искусственного хрусталя, окрашенного в традиционные цвета призовых медалей: золотой — первое место, серебряный — второе и бронзовый — третье место.

В Сочи выступят словенка Илка Штухец, американка Микаэла Шиффрин, итальянка София Годжиа, норвежка Рагнхильд Мовинкель, швейцарка Коринн Зутер, австрийки Рамона Зибенхофер и Николь Шмидхофер и другие известные горнолыжницы.



Российскую команду будут, вероятнее всего, представлять на две участницы – Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.