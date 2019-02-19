Глейхенгауз: Тутберидзе – идеальный тренер. В её команде жёсткая демократия

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением о новой системе судейства в фигурном катании.



«Новая система осложнила задачу тем, кто рискует, кто исполняет сложные элементы. Из-за ошибки во время исполнения четверного прыжка можно потерять намного больше, чем заработать.



Новая система показывает, что риск не стоит того, она тормозит прогресс. Теперь сложно объяснить спортсмену, что стоит идти на такой опасный и сложный элемент. Ведь при падении можно получить низкие баллы», — цитирует Глейхенгауза «Советский спорт».



Также хореограф ответил на вопрос об устройстве группы Тутберидзе.

«У нас жёсткая демократия. А вообще, скажу так: Этери Георгиевна – идеальный тренер», – сказал Глейхенгауз.