Пащенко: моё состояние пока далеко от идеального. Перед Новым годом я заболел

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.



«Состояние пока далеко от идеального. Перед Новым годом я серьёзно заболел, пропустил все отборочные соревнования.



По большому счёту это моя третья гонка в этом году. Стартовал ещё недавно в Красноярске, но те состязания являлись тестовыми. Надо было понять, как я воспринимаю нагрузку, как реагирует организм.



Когда прилетели в Тюмень, снова состояние оказалось не очень хорошим. Пропустил часть тренировок. Пытались как-то подвестись к спринту, компенсировать это, но всё равно бежалось тяжело. И тем не менее показал победный результат. Считаю, что нахожусь на хорошем уровне», – цитирует Пащенко «Тюменская арена».

Пащенко выиграл спринт на 6-м этапе Кубка России по биатлону, Малиновский — 2-й