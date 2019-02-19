Волков: на рубеже пришлось выковыривать патрон из обоймы

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал выступление в спринте на шестом этапе Кубка России в Тюмени. Волков допустил два промаха и стал 16-м.

«Произошла заминка. При зарядке обоймы патрон один встал вверх. В итоге она не зашла в винтовку. Пришлось доставать обойму, выковыривать его и стрелять, можно сказать, с одним доппатроном.

Моя форма? Был большой перерыв без стартов. Поэтому бежалось тяжеловато. В планах – готовиться к чемпионату России. Сейчас после стартов в Тюмени поднимемся в горы на высоту, спустимся в Ижевск и уже после начнём подводиться к национальному первенству, которое также пройдёт в «Жемчужине Сибири», — цитирует Волкова издание «Тюменская арена».