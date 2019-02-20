Вяльбе: есть непонимание, когда спортсмена три раза в сутки проверяют на допинг

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что российских лыжников иногда проверяют на допинг по три раза в сутки.

«У нас бывает, что к одному и тому же человеку в течение суток приезжают три-четыре разные компании (допинг-офицеров. — Прим. „Чемпионата“). Но у нас все спокойны по этому поводу, никто не нервничает и не считает, что это предвзято. Никаких эмоций на этот счёт никто не издает.

Безусловно, есть непонимание, когда ты сдаёшь допинг-пробу сразу после гонки, потом поздно вечером, а потом в шесть утра около твоей двери опять люди стоят. Но мы воспринимаем это с иронией, мол, хорошо, ладно, давайте ещё раз", — сказала Вяльбе.

Напомним, 20 февраля стартует чемпионат мира по лыжным гонкам.