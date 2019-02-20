Биатлонист Малеев: сказали стартовать среди взрослых, чуть не дотянул до медали

Биатлонист Вячеслав Малеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России в Тюмени. Он занял седьмое место, допустив один промах.

«Недавно выступал на первенстве России. Там, к сожалению, не удалось показать хорошие результаты, не получалась стрельба. После тех соревнований прошло несколько дней, и тренеры сказали стартовать здесь, среди взрослых атлетов. Начал сразу же работать на дистанции, с первого круга. На «лёжке» допустил ошибку последним выстрелом. Наверное, слишком хотел попасть. Затем решил для себя, что надо отрабатывать эту ошибку на следующем круге. А на «стойке» собрался и закрыл все мишени. Последний круг был тяжёлым, пришлось терпеть. Немного не хватило до медали, проиграл меньше десяти секунд третьему месту.

Конечно, на этих стартах много спортсменов, показывавших результат на международной арене. Интересно тянуться за ними, проверить себя на этом уровне", — цитирует Малеева «Тюменская арена».

Победу в мужской спринтерской гонке одержал Пётр Пащенко.