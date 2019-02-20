Хованцев: от мужчин ждём две медали на ЧМ по биатлону, от женщин — одну

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о медальном плане на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Это сложный вопрос. Прогнозировать очень сложно. У нас есть план. На мужскую сборную мы возлагаем две медали, на женскую – одну. Будем стараться воплотить это в жизнь, но это не так просто», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».

Ранее главный тренер сообщил, что участие в чемпионате мира себе гарантировали Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований состоятся мужская и женская индивидуальные гонки. Чемпионат Европы завершится 24 февраля.

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