Филимонов и К. Резцова стали чемпионами России по биатлону в суперпреследовании

Биатлонист Вадим Филимонов и Кристина Резцова одержали победы в суперпреследовании в рамках чемпионата России в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Второе место у мужчин занял Дмитрий Иванов, третьим стал Пётр Пащенко.

В женской гонке второй результат продемонстрировала Людмила Улыбина. Тройку призёров замкнула Анастасия Шевченко.



Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Суперпреследование. 7,5 км. Мужчины

1. Вадим Филимонов (ХМАО) — 21.18,4 (3).

2. Дмитрий Иванов (ХМАО) — +0,2 (7).

3. Пётр Пащенко (ХМАО) — +12,7 (4).



Суперпреследование. 6 км. Женщины

1. Кристина Резцова (ХМАО) — 21.49,7 (4).

2. Людмила Улыбина (ХМАО) — +14,3 (2).

3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — +23,1 (0).