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Филимонов и К. Резцова стали чемпионами России по биатлону в суперпреследовании

Филимонов и К. Резцова стали чемпионами России по биатлону в суперпреследовании
Другие / Биатлон

Биатлонист Вадим Филимонов и Кристина Резцова одержали победы в суперпреследовании в рамках чемпионата России в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России. Второе место у мужчин занял Дмитрий Иванов, третьим стал Пётр Пащенко.

В женской гонке второй результат продемонстрировала Людмила Улыбина. Тройку призёров замкнула Анастасия Шевченко.

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Суперпреследование. 7,5 км. Мужчины
1. Вадим Филимонов (ХМАО) — 21.18,4 (3).
2. Дмитрий Иванов (ХМАО) — +0,2 (7).
3. Пётр Пащенко (ХМАО) — +12,7 (4).

Суперпреследование. 6 км. Женщины
1. Кристина Резцова (ХМАО) — 21.49,7 (4).
2. Людмила Улыбина (ХМАО) — +14,3 (2).
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — +23,1 (0).

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