Шишкарёв рассказал о состоянии перенёсшего операцию на сердце Трефилова

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о состоянии здоровья главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова, который перенёс операцию на сердце.

«Я на связи с врачами. По их словам, операция была сложной, но прошла по плану, без каких-либо отклонений, динамика положительная. Женской сборной предстоят товарищеские матчи со сборной Швеции, но мы в первую очередь думаем о полном восстановлении Трефилова, так что торопить его с возвращением к работе не будем. В начале марта я буду в Краснодаре и рассчитываю лично пообщаться с врачами, чтобы иметь самую точную информацию», — сказал Шишкарёв.

Соперником команды Трефилова в товарищеских матчах будет сборная Швеции. Первая игра запланирована на 22 марта в Эскильстуне, вторая — на 23 марта в Уппсале.