Глазырина, отбывшая дисквалификацию за допинг, должна вернуть € 31 тыс. призовых

Российской биатлонистке Екатерине Глазыриной, отбывшей дисквалификацмю за нарушение антидопинговых правил, нужно вернуть € 31 тыс. призовых, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Возврат этой суммы является одним из условий допуска спортсменки к международным стартам.

«Международный союз биатлонистов уведомил Глазырину, что она должна вернуть 31 тысячу евро призовых. Если она не выполнит этого условия, то не будет допущена к международным соревнованиям», — сообщил источник.

В начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года. Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории.

Накануне Екатерина вне зачёта выступила в спринте на этапе Кубка России в Тюмени и заняла 10-е место.