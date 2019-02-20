Елисеев: чувствовал себя нормально, но это всё равно не идеальные кондиции

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). 25-летний спортсмен занял пятое место, допустив четыре промаха и уступив победителю соревнований — болгарину Красимиру Аневу — 1 минуту 29,3 секунды.

«После сбора в горах себя чувствовал нормально, но это всё равно не идеальные кондиции. Трасса очень сложная, глубокая. Поработали над техникой – по ощущениям более продуктивно двигался по дистанции. На первом круге было чуть лучше, потом всё было очень глубоко. На спуске местами только накатывалась трасса.

Был очень сильный ветер, во время первого выстрела на втором огневом рубеже у меня просто сдуло винтовку. Потом стрелял очень медленно, выцеливал каждый выстрел», – сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».