Анев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Раубичах, Елисеев — 5-й

В Раубичах (Беларусь) стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Болгарский биатлонист Красимир Анев стал чемпионом континента в индивидуальной гонке. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, допустивший три промаха на последних двух огневых рубежах и уступивший победителю соревнований 3,7 секунды. Тройку замкнул ещё один норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, допустивший 4 промаха и занявший пятое место (+1.29,5).

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

1. Красимир Анев (Болгария) — 53.18,1 (0+1+0+0).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +3,7 (0+0+1+2).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +11,1 (0+1+0+1).

4. Ондржей Моравец (Чехия) — +22,4 (0+2+0+0).

5. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,5 (1+2+0+1).

6. Кароль Домбровский (Литва) — +2.16,5 (0+0+0+2).

7. Маттиас Дорфер (Германия) — +2.17,1 (0+1+1+1).

8. Филипп Хорн (Германия) — +2.34,0 (1+1+2+1).

9. Сергей Семёнов (Украина) — +2.37,0 (0+2+1+1).

10. Руслан Ткаленко (Украина) — +2.43,2 (1+2+0+0)...

12. Максим Цветков (Россия) — +2.45,9 (1+1+1+1).

13. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.48,0 (1+1+1+1)...

20. Семён Сучилов (Россия) — +3.39,5 (1+1+1+1)...

43. Антон Бабиков (Россия) — +6.02,8 (3+1+0+2)...

58. Никита Поршнев (Россия) — +7.21,1 (2+0+1+5).