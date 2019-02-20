Самуэльссон: с семью промахами нельзя рассчитывать на серьёзный результат

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Я не доволен семью промахами. С таким количеством ошибок на огневых рубежах нельзя рассчитывать на что-то серьёзное. Но я рад, что показал неплохой ход. Ощущения примерно как в прошлом году. Надо пробежать несколько гонок, набрать форму к домашнему чемпионату мира в Эстерсунде, и тогда всё будет хорошо. Когда мы соревнуемся, главная цель – брать медали. У нас долго не было соревновательной практики. К концу турнира надо разогнаться и оказаться на подиуме», – сказал Самуэльссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, шведский спортсмен занял 27-е место, а победителем соревнований стал болгарин Красимир Анев.