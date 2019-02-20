Сливко: хочу пробежать на ЧМ. Это будет круто, но не думаю об этом

Российская биатлонистка Виктория Сливко дала оценку выступлению в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), а также оценила свои шансы отобраться на чемпионат мира.

«В нашей жизни всё реально, но сегодня погодные условия очень сложные – все ошибались. И пристреляться были очень сложно. Три промаха – не совсем уж катастрофично. Есть ещё гонки, где можно побороться. Сегодня я довольна, в принципе. Конечно же хочу пробежать на ЧМ – это будет первый раз в жизни. Это будет круто, но я не думаю об этом и ни о каких отборах. Как получится так получится. Если не попаду, есть другие соревнования, где можно побороться», – сказала Сливко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сливко заняла шестое место, допустив три промаха и уступив чемпионке Европы шведке Ханне Эберг 2 минуты 4 секунды.