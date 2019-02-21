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Сучилов: стараюсь попасть на чемпионат мира по биатлону — бегу, соревнуюсь

Сучилов: стараюсь попасть на чемпионат мира по биатлону — бегу, соревнуюсь
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Он занял 20-е место, совершив четыре промаха.

«Старт чемпионата Европы получился тяжёлым. Бежал в последней группе, ноги по этим сугробам уже не передвигались. Но на огневых рубежах не справился сам. Ветер не мешал. Нужно будет проанализировать помарки в спокойной обстановке. Могу отметить, что очень бодрят русскоговорящие болельщики, которые отлично поддерживают.

Конечно, это не главные соревнования в сезоне. У большинства спортсменов таковым является чемпионат мира в Эстерсунде. Вот и я стараюсь туда попасть – бегу, соревнуюсь", — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде 7-17 марта.

Анев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Раубичах, Елисеев — 5-й
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