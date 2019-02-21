Сучилов: стараюсь попасть на чемпионат мира по биатлону — бегу, соревнуюсь

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Он занял 20-е место, совершив четыре промаха.

«Старт чемпионата Европы получился тяжёлым. Бежал в последней группе, ноги по этим сугробам уже не передвигались. Но на огневых рубежах не справился сам. Ветер не мешал. Нужно будет проанализировать помарки в спокойной обстановке. Могу отметить, что очень бодрят русскоговорящие болельщики, которые отлично поддерживают.

Конечно, это не главные соревнования в сезоне. У большинства спортсменов таковым является чемпионат мира в Эстерсунде. Вот и я стараюсь туда попасть – бегу, соревнуюсь", — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».



Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде 7-17 марта.